Гол и передача Руни принесли «Ди Си Юнайтед» разгромную победу

в гостях обыгралв матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 4:1.

Одним из главных героев матча стал капитан вашингтонцев Уэйн Руни. На счету экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии гол и результативная передача.

Еще два гола за гостей провел аргентинец Лукас Родригес, еще один мяч забил Пол Арриола.

33-летний Руни в текущем сезоне забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

Calm, cool, collected. Anddddd we have a 1-3 lead courtesy of Jara and @WayneRooney. Pure magic. #DCU | #CINvDC | #CaptainRooney pic.twitter.com/3s2rrZ9RCz