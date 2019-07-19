Капитан «Нефтчи» планирует пройти тульский «Арсенал» в Лиге Европы

Капитан азербайджанскогоподелился ожиданиями о противостоянии сво втором раунде квалификации Лиги Европы.

Эмин Махмудов azerisport.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Напомним, что «Нефтчи» в первом отборочном раунде Лиги Европы обыграл по сумме двух встреч молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0).

«С "Арсеналом" будет гораздо сложнее. Это уже другой уровень. Представитель чемпионата России — физически более сильная команда. В матчах с ними будет требоваться больше силовой игры. Надо сыграть агрессивнее.

Надо быть уверенными в своих силах. У нас есть шанс, какая бы ни была разница между двумя национальными чемпионатами», — передает слова Махмудова Azerisport.

Первый матч между «Арсеналом» и «Нефтчи» состоится в Туле 25 июля, ответная игра пройдет в Баку 1 августа. 0