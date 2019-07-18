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    «Арсенал» обыграл «Баварию» на Международном кубке чемпионов

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    «Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов — 2:1.

    Эдвард Нкетиа
    Эдвард Нкетиа

    В начале второго тайма 18-летний защитник мюнхенцев Луис Познански срезал мяч в ворота Мануэля Нойера. На 71-й минуте Роберт Левандовски сравнял счет. Победу «канонирам» в концовке встречи принес 20-летний форвард Эдвард Нкетиа.

    Международный кубок чемпионов
    «Арсенал» — «Бавария» — 2:1 (0:0)
    Голы: Познански, 49 — в свои ворота (1:0). Левандовски, 71 (1:1). Нкетиа, 88 (2:1)«Арсенал»: Лено (Мартинес, 46), Папастатопулос, Монреаль (Колашинац, 46), Мустафи (Чемберс, 81), Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Нелсон, 64), Джака, Мхитарян (Бертон, 64), Езил (Медли, 81), Обамеянг (Сака, 81), Ляказетт (Нкетиа, 81)«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46), Боатенг (Киммих, 46), Алаба (Зюле, 46), Кель (Познански, 46), Мюллер (Левандовски, 46), Толиссо (Гнабри, 46), Хави Мартинес (Горецка, 46), Тиагу Алькантара (Сингх, 46), Онтужанс (Павар, 46), Йоханссон (Штилр, 46), Арп (Коман, 46)
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