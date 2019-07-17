«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: счет 4:0, обзор голов

в рамках предсезонного турне в Австралии провел контрольный матч с

Встреча, которая прошла в городе Перт, завершилась разгромной победой манкунианцев со счетом 4:0.

На 7-й минуте счет открыл Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Аарон Ван-Биссака. На 27-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Маркус Рашфорд. В начале второго тайма третий мяч провел Фил Джонс. Окончательный результат на 69-й минуте установил Антони Марсьяль, реализовав пенальти.

Следующий матч «МЮ» проведет 20 июля против миланского «Интера» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.