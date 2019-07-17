«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: счет 4:0, обзор голов

Игроки «МЮ»
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Встреча, которая прошла в городе Перт, завершилась разгромной победой манкунианцев со счетом 4:0.
На 7-й минуте счет открыл Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Аарон Ван-Биссака. На 27-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Маркус Рашфорд. В начале второго тайма третий мяч провел Фил Джонс. Окончательный результат на 69-й минуте установил Антони Марсьяль, реализовав пенальти.
Следующий матч «МЮ» проведет 20 июля против миланского «Интера» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.
Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед (Манчестер) — Лидс Юнайтед (Лидс) — 4:0 (2:0)
Голы: Гринвуд, 7 (1:0); Рэшфорд, 27 (2:0); Джонс, 51 (3:0); Марсьяль, 69 (4:0, пенальти)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро (Ж. Перейра, 46), Ван-Биссака (Янг, 46), Линделеф (Джонс, 46), Байи (Смоллинг, 46), Рохо (Далот, 46), Мактоминей (А. Перейра, 46), Погба (Матич, 46; Гарнер, 84), Гринвуд (Чонг, 46), Мата (Гомес, 46), Джеймс (Лингард, 46), Рэшфорд (Марсьяль, 46)