«Лацио» нацелился на форварда «Зенита»

Римскийзаинтересован в услугах форварда «Зенита», сообщает Sport News.

Римский клуб ищет усиления атакующей линии. В шорт-лист «Лацио» входят Фернандо Льоренте, являющийся свободным агентом, Андреа Петанья (СПАЛ) и Азмун, которым итальянцы интересовались ещё до его перехода в стан сине-бело-голубых.

«Зенит» приобрёл иранца у «Рубина» зимой текущего года за 12 млн евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

В составе петербургского клуба 24-летний нападающий сыграл 18 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 3 результативные передачи. 0