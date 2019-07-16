ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарМеждународный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
  • 19:04
    • Назначены арбитры на матчи второго тура РПЛ
  • 18:43
    • УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро
  • 18:28
    • «Локомотиву» интересен голландский полузащитник
  • 18:13
    • «Барселона» вернула защитника из «Эйбара»
  • 17:58
    • «Бавария» подписала форварда «Штутгарта»
    Все новости спорта

    «Витесс» объявил о трансфере экс-голкипера «Аякса»

    Аякс Трансферы
    «Витесс» объявил о подписании голкипера «Аякса» Костаса Лампру. Об этом сообщает официальный сайт арнемского клуба.

    Костас Лампру
    Костас Лампру

    27-летний голкипер присоединился к своей новой команде на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним контрактом.

    Лампру последние два сезона провел в «Аяксе», где был дублером Андре Онаны. Он провел за амстердамский клуб семь матчей, пропустив в них восемь мячей.

    В минувшем сезоне греческий голкипер с амстердамцами стал чемпионом Голландии и выиграл Кубок страны.

    Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кварацхелия отнял у «Локомотива» победу
  • 02:08
    •
  • Прогноз
  • «Фиорентина» — «Гвадалахара»
  • 4.35
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли литовцы выбивать фарерцев?
  • «КИ Клаксвик» — «Ритеряй». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Способен ли «Шериф» совершить чудо?
  • «Сабуртало» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Пройдет ли «Валлетта» «Дюделанж»?
  • «Валлетта» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак и Роджер провели на корте почти пять часов Теннис Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянокИтоги третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 16:390
  • 14:44
    • ПСЖ выставил требования «Барселоне» по Неймару
  • 14:29
    • «Вест Хэм» подписал форварда «Айнтрахта»
  • 14:13
    • Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира
    «Арсенал» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Сочи», ЦСКА проиграл в Самаре, «Зенит» победил «Тамбов»Обзор матчей стартового тура чемпионата России Вчера в 22:190
  • Экспресс дня

  • «Црвена Звезда» подтвердит свой высокий класс
  • 4.30
    •
  • 19:33
    • «Витесс» объявил о трансфере экс-голкипера «Аякса»
  • 19:19
    • ПСЖ купил защитника «Боруссии» Д
  • 18:56
    • «Атлетико» интересен защитник «Тоттенхэма»
    «Зенит» — «Тамбов» Футбол «Волки» показали зубы. Дебютант потрепал нервы чемпионуРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Зенита» над «Тамбовом» Вчера в 01:530
  • 13:45
    • Кудерметова стартовала с победы в Бухаресте
  • 13:28
    • «Арсенал» объявил о подписании защитника
  • 12:48
    • Итудис — тренер года в Евролиге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие