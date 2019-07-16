«Витесс» объявил о трансфере экс-голкипера «Аякса»

объявил о подписании голкипера. Об этом сообщает официальный сайт арнемского клуба.

27-летний голкипер присоединился к своей новой команде на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним контрактом.

Лампру последние два сезона провел в «Аяксе», где был дублером Андре Онаны. Он провел за амстердамский клуб семь матчей, пропустив в них восемь мячей.

В минувшем сезоне греческий голкипер с амстердамцами стал чемпионом Голландии и выиграл Кубок страны.

Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий. 0