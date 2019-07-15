Матвеев: поражения в первом матче всегда неприятны

, который занимает пост главного тренера, в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился своими мыслями по поводу результата игры с. Об этом сообщает « Чемпионат ».

«Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но "Ахмат" забил первым… После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться всё исправлять в других турах», — заявил Матвеев.

Также специалист отметил, что пока новички команды себя неплохо проявляют, однако им еще предстоит доказать свой профессионализм в матчах более высокого уровня.

Напомним, что в поединке 1 тура РПЛ «Краснодар» с минимальным счетом уступил на выезде «Ахмату». Единственный гол забил Бериша на 28 минуте. 20 июля «быки» сыграют на выезде с «Уфой». 0