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    Матвеев: поражения в первом матче всегда неприятны

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    Сергей Матвеев, который занимает пост главного тренера «Краснодара», в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился своими мыслями по поводу результата игры с «Ахматом». Об этом сообщает «Чемпионат».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но "Ахмат" забил первым… После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться всё исправлять в других турах», — заявил Матвеев.

    Также специалист отметил, что пока новички команды себя неплохо проявляют, однако им еще предстоит доказать свой профессионализм в матчах более высокого уровня.

    Напомним, что в поединке 1 тура РПЛ «Краснодар» с минимальным счетом уступил на выезде «Ахмату». Единственный гол забил Бериша на 28 минуте. 20 июля «быки» сыграют на выезде с «Уфой». 0

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