Гризманн: Жаль, что «Атлетико» себя так ведет

Новичокфранцузский нападающийпрокомментировал действия своего бывшего клуба, который собирается подать в суд на каталонцев из-за трансфера.

«Мы подписали с "Атлетико" новый контракт, но затем все изменилось. Они должны принять это. Жаль, что "Атлетико" так себя ведет. Я заранее сообщил клубу о своем решении, чтобы было время подготовиться к этому переходу», — заявил форвард в комментарии ВВС.

«Барселона» купила 28-летнего Гризманна за 120 миллионов евро, выплатив полную сумму отступных, однако маридцы хотят получить еще 80 миллионов, угрожая документами, доказывающими наличие соглашения между каталонцами и Гризманном. 0