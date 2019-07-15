Касильяс войдет в руководство «Порту»

Бывший вратарь сборнойвойдет в руководство, сообщает официальный сайт португальского клуба.

38-летний голкипер будет обеспечивать связь между игроками, тренерами и руководством.

«Я собираюсь заняться вещами, которые отличаются от привычных обязанностей на поле. Постараюсь установить связь между командой и клубом. Мы говорили с президентом, когда у меня случился инфаркт.

Он сказал, что хочет видеть меня в клубе, чтобы я остался рядом с игроками. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь товарищам по команде», — сказал Касильяс.

Напомним, что Касильяс перенес сердечный приступ на одной из тренировок, но врачам удалось поставить его на ноги.

🔵⚪ @IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde.

🎙 «Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube.»

🎙 «Que todos juntos possamos fazer uma grande época»

Notícia completa👉 https://t.co/3yJTdPS57b#FCPorto pic.twitter.com/0NUWqxR5E8 — FC Porto (@FCPorto) 15 July 2019

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