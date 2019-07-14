«Краснодар» уступил «Ахмату» в Грозном

Грозненскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

На 10-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Берише. Сам Бернард Бериша пробил с «точки» по центру ворот и Сафонов уверенно парировал этот мяч.

А на 28-й минуте Уциев подключился к атаке своей команды по правому флангу и здорово навесил в центр штрафной «Краснодара», где Бериша пробил в падении слета и мяч рикошетом от рук Сафонова залетел в сетку ворот.

Во втором туре «Ахмат» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, а «Краснодар» встретится в гостях с «Уфой».