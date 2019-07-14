«Краснодар» уступил «Ахмату» в Грозном

Фрагмент матча
«Краснодар»
На 10-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Берише. Сам Бернард Бериша пробил с «точки» по центру ворот и Сафонов уверенно парировал этот мяч.
А на 28-й минуте Уциев подключился к атаке своей команды по правому флангу и здорово навесил в центр штрафной «Краснодара», где Бериша пробил в падении слета и мяч рикошетом от рук Сафонова залетел в сетку ворот.
Во втором туре «Ахмат» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, а «Краснодар» встретится в гостях с «Уфой».
РПЛ. 1-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — 1:0 (1:0)
Гол: Бериша, 28Нереализованный пенальти: Бериша, 10 (вратарь)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель (Шиманьски, 46), Харин, Иванов, Швец, Бериша, Исмаэл (Роши, 87), Мбенг (Понсе, 84)«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спаич, Стоцкий, Олссон (Игнатьев, 74), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл, Намли (Сулейманов, 69), АриПредупреждения: Петров, 9. Нижич, 33. Харин, 35. Камболов, 71. Исмаэл, 82. Вилена, 90+1. Городов, 90+4