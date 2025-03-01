1 марта в 22-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Арсенал» Тула. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «КАМАЗ» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: после первой части сезона «КАМАЗ» идет на 13-м месте в таблице Первой лиги с 22 очками.

Последние матчи: в товарищеском матче против «Сочи» команда Ильдара Ахметзянова сыграла вничью с «Сочи» со счетом 1:1. Мяч в составе «КАМАЗа» на счету нападающего Максима Лаука.

Ранее была разгромная победа над «Химками» (6:1) и над «Кайратом» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Мануйлов (з), Кысяпов (з).

Состояние команды: летом «КАМАЗ» покинул лидер полузащиты Павел Горелов, перебравшийся в «Черноморец», также ушел опытный крайний защитник Артем Абрамов и игрок центра обороны Никита Мельников.

При этом команду пополнили два известных футболиста: Мохамад Султонов («Шинник») и Никита Жигулев («Пари НН»), а также группа молодых игроков. По меркам Первой лиги это солидные приобретения и не совсем характерные для челнинцев, которые являются самой бедной командой лиги.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: после 21 тура «Арсенал» Тула идет шестым в таблице Первой лиги с 30 очками.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: перед стартом сезона команда Александра Сторожука уступила узбекскому «Бунедкору» со счетом 1:2. Гол в составе «Арсенала» забил Амур Калмыков.

До этого была ничья с «Факелом» (1:1) и с «Ленинградцем» (0:0).

Не сыграют: потерь в составе «Арсенала» нет.

Состояние команды: зимой неожиданно Сторожук решил серьезно перетряхнуть свой состав и пригласил порядка 10 новичков во все линии. При этом «Арсенал» пополнило сразу пять легионеров, что ранее было нехарактерно для этой команды.

Самыми известными из этого призыва стали нападающий Амур Калмыков («Родина») и Артем Максименко («Сокол»), призванные решить проблему в нападении. Также заслуживает внимание трансфер Аванесяна из («Балтики»). Главной потерей стал уход опорника Кайнова в «Сочи».

Статистика для ставок

В первом круге «Арсенал» победил дома со счетом 1:0

В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл на своем поле (2:0), а на выезде была ничья (0:0)

В позапрошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «КАМАЗа» дают 3,20, а на «Арсенал» Тулу — 2,6, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

Прогноз: в Набережных Челнах всегда играть непросто любой команде, тем не менее, вряд ли качественно усилившийся «Арсенал» должен терять очки в этом матче. На зимних сборах туляки показывали качественный футбол, именитые новички Калмыков и Максименко неплохо вписались в состав и способны снять главную проблему команды в первой части сезона — низкую результативность.

Основная ставка: победа «Арсенала» с форой 0 за 1,73.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть еще один вариант.

Дополнительная ставка: чистая победа «Арсенал» за 2,60.