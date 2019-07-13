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    Игнашевич: «Торпедо» перекусало «Балтику»? Так устроен футбол

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    Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу в игре 2-го тура ФНЛ с калининградской «Балтикой» (2:0).

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Считаю, что мы сыграли очень организованно как в первом, так и во втором тайме. Мы контролировали ход матча и заслуженно победили.

    Да, конечно, не хватало атмосферы, не хватало наших болельщиков в том количестве, в каком они обычно присутствуют на играх. Но я знаю, что руководство клуба делает всё возможное, чтобы наши следующие матчи прошли на Восточной улице.

    Мне понравилась "Балтика" и тот футбол, в который они играли. Тренер соперника сказал, что наша команда перекусала "Балтику"? Такая цель у любой команды.

    Так устроен футбол: кто кого перекусает», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо». 0

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