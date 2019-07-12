Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка Африки

вышла в полуфинал Кубка Африки, разгромив в финальном матче— 3:0.

Голами отметились Ферджани Сасси, Наим Слити и Юссеф Мсакни.

В полуфинале тунисцы сыграют с командой Сенегала, которые в своем матче переиграли Бенин. Матч состоится 14 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.