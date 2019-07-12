Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка Африки

Фрагмент матча
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Голами отметились Ферджани Сасси, Наим Слити и Юссеф Мсакни.
В полуфинале тунисцы сыграют с командой Сенегала, которые в своем матче переиграли Бенин. Матч состоится 14 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.
Кубок Африки. 1/4 финала
Мадагаскар — Тунис — 0:3 (0:0)
Голы: Сасси, 52 (0:1). Мсакни, 60 (0:2). Слити, 90+3 (0:3)Мадагаскар: Адриен, Фонтен, Метанир, Момбрис, Илаймааритра (Ракотохарималала, 77), Анисе, Номенжанари (Морель, 66), Амада, Разаканантенайна (Воави, 66), Андриатсима, АндриаТунис: Ассен, Хаддади, Мериа, Бронн, Сасси (Ауади, 83), Скири, Кешрида, Хазри, Мсакни (Слити, 66), Хенисси, Шаалали (Дрэгер, 75)Предупреждение: Анисе, 86