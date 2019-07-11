Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» слишком завысил цену

Президент «неаполитанцев»рассказал о ситуациях команды на трансферном рынке. В частности менеджер поделился информацией по, сообщает Sports.Ru

Он отметил, что сам футболист заинтересован в переходе в «Наполи». Также сильный интерес проявляется со стороны Карло Анчелотти, который немало поработал с хавбеком в «Реале» и «Баварии».

Однако проблема заключается в том, что «галактикос» слишком завысили цену, тем самым препятствуя переезду колумбийца в Италию.

Кроме того, Де Лаурентис сказал, что нападающий «Валенсии» Родриго не хочет покидать Испанию, поэтому «Наполи» не станет делать по нему предложений. Что касается возможного обмена Инсинье на Икарди, то этого, скорее всего, не случится. На это имеется ряд причин. 0