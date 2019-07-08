Бразилия — Перу: счет 3:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв финальном матче Кубка Америки-2019.

Встреча, которая прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана», завершилась со счетом 3:1.

Хозяева турнира вышли вперед на 15-й минуте, когда Дани Алвес сделал заброс по правому флангу атаки на Габриэла Жезуса, тот обыграл соперника и навесил в центр чужой штрафной, где Эвертон ударом в касание расстрелял ворота.

На 44-й минуте перуанцы отыгрались благодаря пенальти, который был назначен за то, что Тиаго Силва сыграл рукой в своей штрафной площади. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Хосе Паоло Герреро.

Для Алиссона этот пропущенный мяч стал первым на турнире. Его сухая серия продлилась 889 минут.

Бразильцам удалось вернуть преимущество перед свистком на перерыв. Артур отпасовал низом на линию чужой штрафной на Габриэла Жезуса, а тот прицельно низом пробил в угол ворот.

На 70-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — Жезус получил вторую желтую карточку за грубый удар соперника локтем.

И все же последнее слово все равно осталось за подопечными Тите, поставившими победную точку на последней минуте основного времени. Сначала Эвертон заработал пенальти, а затем Ришарлисон его реализовал.

Кубок Америки. Финал Бразилия — Перу — 3:1 (2:1) Голы: Эвертон, 15 (1:0). Герреро, 44 — с пенальти (1:1). Габриэл Жезус, 45+3 (2:1). Ришарлисон, 90 — с пенальти (3:1)Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Сандру, Габриэл Жезус, Каземиру, Артур, Коутинью (Эдер Милитау, 77), Эвертон (Аллан, 90+3), Роберту Фирмину (Ришарлисон, 75)Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Каррильо (Поло, 86), Йотун (Руидиас, 78), Тапия (Гонсалес, 82), Куэва, Флорес, ГеррероПредупреждения: Габриэл Жезус, 30. Тапия, 49. Тиагу Силва, 53. Самбрано, 68. Адвинкула, 84. Ришарлисон, 90+1Удаление: Габриэл Жезус, 70

Для сборной Бразилии эта победа стала девятой на Кубках Америки и первой с 2007 года. 0