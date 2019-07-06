Семин заявил о важности перевода Миранчука на правый фланг

Главный тренер «Локомотива»поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить организаторов Суперкубка. Прекрасный стадион, на котором я когда-то играл. Футболисты обеих команд показали очень хороший футбол. Думаю, болельщики были довольны. На "Динамо" "Локомотив" стал чемпионом и выиграл несколько кубков. Это счастливый для нас стадион.

Мы бились за первый трофей сезона. Мы должны быть на уровне РЖД. И за себя бились. Нас отлично поддерживали болельщики.

Вся команда сыграла хорошо. А игроков мы оценим на базе в Баковке в комнате для теории. Мурило? Раз он играет, я им доволен. Я сегодня всеми доволен! Будем работать, дальше все зависит от него, как и у любого игрока.

Игроки — просто молодцы, особенно Алексей Миранчук. Фантастический матч. Мы перевели Лешу направо, чтобы он смещался в центр и бил с левой ноги. Это изменение сыграло важную роль», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0