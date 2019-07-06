У Семака остались вопросы по судейству

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.

«Сложная игра, первая официальная. Много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Будем разбираться и готовиться к первой игре Премьер-лиги. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем "Локомотив" с победой. Для нас это хороший матч, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.

Не могу сказать, что обе команды выглядели прилично. Были большие разрывы в переходах. Чувствовалось, что это первый матч. состояние тоже у всех игроков разное. Времени не так много было на подготовку, но обе команды хотели победить. Создавали много моментов, игра смотрелась с точки зрения болельщиков. Что касается матчей чемпионата, то должны учесть все ошибки и дальше смотреться лучше.

Были вопросы к судейству? Были. Ждем VAR. Вопросы к судьям были, причем достаточно много», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0