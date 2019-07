Дубль Ибрагимовича принес победу «Гэлакси»

обыгралв матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:0.

Дубль в составе «Гэлакси» оформил нападающий Златан Ибрагимович. Для 37-летнего шведа это 12-й и 13-й голы в этом сезоне.

«Гэлакси» с 34 очками вышли на третье место в турнирной таблице МЛС. «Торонто» (23 балла) остался на 15-й позиции.

THERE IT IS.

Cross from Efra. Header from Zlatan. #LAvTOR // #SNHUgoals pic.twitter.com/0rS83hA83I