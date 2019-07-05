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    «Ювентус» подписал защитника «Сассуоло»

    Ювентус Сассуоло Футбол Италии Серия A Трансферы Календарь Серии А
    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демирала.

    Мерих Демирал
    Мерих Демирал

    Сумма трансфера составила 18 миллионов евро, которые будут выплачены за четыре года.

    С игроком «Ювентус» подписал пятилетний контракт — сроком до 30 июня 2024 года.

    Демирал является воспитанником «Фенербахче». Однако за первую команду стамбульского клуба он не сыграл ни одного матча. Ранее он также выступал за «Альканенсе» (Португалия), лиссабонский «Спортинг» и «Аланьяспор». В минувшем сезоне на клубном уровне турок сыграл 34 матча. На счету футболиста 3 забитых мяча. 0

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