Адвокат Мамаева собирается подавать на УДО на следующей неделе

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара», рассказал, что его клиента доставили в СИЗО Белгорода, из которого ближе к выходным отправят в местную колонию.

«Адвокат моего бюро сегодня был записан на встречу с Павлом в СИЗО, ему сообщили, что вчера было осуществлено этапирование в 3-й следственный изолятор Белгорода. Насколько я понимаю, они уже там.

Думаю, все четверо там. Во всяком случае, у нас речь шла о Мамаеве, но, раз заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что всех отправят в одно место, то и Кокорины, и Протасовицкий тоже там.

Этапирование осуществляется через региональный следственный изолятор, то есть, в нашем случае, через СИЗО №3 Белгорода. Я так понимаю, что к выходным Кокориных, Мамаева и Протасовицкого доставят в одно из исправительных учреждений либо на территории Белгорода, либо Белгородской области. После поступления они должны пройти карантинный режим.

Всех новоприбывших разместят отдельно от людей, которые уже находятся в колонии, в карантинном режиме они проведут около двух недель. Потом всех переведут в бараки, распределят по отрядам. Будем готовить заявление по УДО на следующей неделе. Думаю, что сделаем это вместе с другими защитниками, поскольку нам целесообразно подавать заявление всем вместе, раз всех наших подзащитных отправят в одну колонию.

Вряд ли Кокорина станут вывозить для плановых лечений. Такие вещи происходят только в экстренных ситуациях. Впрочем, не думаю, что колония поставит ограничения для приезда специалистов. Если защитники найдут соответствующих врачей и предоставят все необходимые документы, администрация вряд ли будет препятствовать.

Правда, в колонии вряд ли найдется специальное оборудование. К тому же, если говорить о досрочном освобождении, заболевание Кокорина отсутствует в списке заболеваний, которые препятствуют отбытию наказания под стражей, поэтому по медицинским показаниям освободить его пока невозможно», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс». 0