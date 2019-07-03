Месси не планирует уходить из сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентиныпосле проигранного матча с командой Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки заявил, что не собирается завершать карьеры в сборной.

«Мы провели лучший матч на Кубке Америки. Они не были лучше нас. Старались, но не реализовали моменты, которые были. Попали в штангу и перекладину.

Эти ребята приложили огромные усилия. Мы должны позволить им расти, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо с этим коллективом. Если могу помочь, то да, буду играть», — цитирует Месси El Chiringuito.

В пяти матчах на этом Кубке Америки Лео забил лишь один гол — с пенальти в ворота сборной Парагвая на групповом этапе. 0