Месси не планирует уходить из сборной Аргентины

Лионель Месси
globallookpress.com
«Мы провели лучший матч на Кубке Америки. Они не были лучше нас. Старались, но не реализовали моменты, которые были. Попали в штангу и перекладину.
Эти ребята приложили огромные усилия. Мы должны позволить им расти, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо с этим коллективом. Если могу помочь, то да, буду играть», — цитирует Месси El Chiringuito.
В пяти матчах на этом Кубке Америки Лео забил лишь один гол — с пенальти в ворота сборной Парагвая на групповом этапе. 0