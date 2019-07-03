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    Сборная Бразилии обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

    Бразилия — Аргентина: счет матча 2:0, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Бразилии Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки-2019.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В полуфинальном матче, который состоялся в Белу-Оризонти, бразильцы обыграли национальную команду Аргентины со счетом 2:0 (1:0).

    На 19-й минуте встречи счет открыл Габриэл Жезус. В середине второго тайма отличился Роберто Фирмино.

    Этот матч стал для сборных 116 очным противостоянием. В активе Бразилии теперь 47 побед, 43 раза выигрывала Аргентина, 26 матчей завершились вничью.

    Бразильцы последний раз выигрывали трофей в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

    Во втором полуфинале, который пройдет в среду в Порту-Алегри, встретятся команды Чили и Перу.

    Кубок Америки. 1/2 финала
    Бразилия — Аргентина — 2:0 (1:0)
    Голы: Габриэл Жезус, 19 (1:0). Роберту Фирмину, 71 (2:0)Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиру, Коутинью, Эвертон (Виллиан, 46), Роберту ФирминуАргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, АгуэроПредупреждения: Тальяфико, 9. Акунья, 40. Дани Алвес, 40. Фойт, 56. Мартинес, 58. Аллан, 82. Агуэро, 90+4
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