Бразилия — Аргентина: счет матча 2:0, обзор голов

Сборнаястала первым финалистом Кубка Америки-2019.

В полуфинальном матче, который состоялся в Белу-Оризонти, бразильцы обыграли национальную команду Аргентины со счетом 2:0 (1:0).

На 19-й минуте встречи счет открыл Габриэл Жезус. В середине второго тайма отличился Роберто Фирмино.

Этот матч стал для сборных 116 очным противостоянием. В активе Бразилии теперь 47 побед, 43 раза выигрывала Аргентина, 26 матчей завершились вничью.

Бразильцы последний раз выигрывали трофей в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

Во втором полуфинале, который пройдет в среду в Порту-Алегри, встретятся команды Чили и Перу.