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    «Бавария» заинтересована в услугах полузащитника «Барселоны»

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    «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле, сообщает France Football.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле

    По информации источника, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с представителями 22-летнего футболиста.

    Немецкая команда ждет подписания Антуана Гризманна и Неймара каталонским клубом, считая, что это существенно снизит цену на игрока сборной сборной Франции.

    Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро.

    В прошлом сезоне францыз сыграл в 29 матчах «Барсы» в Примере, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. 0

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