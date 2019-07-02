«Бавария» заинтересована в услугах полузащитника «Барселоны»

проявляет интерес к полузащитнику, сообщает France Football.

По информации источника, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с представителями 22-летнего футболиста.

Немецкая команда ждет подписания Антуана Гризманна и Неймара каталонским клубом, считая, что это существенно снизит цену на игрока сборной сборной Франции.

Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро.

В прошлом сезоне францыз сыграл в 29 матчах «Барсы» в Примере, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. 0