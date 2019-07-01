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    Джанаев интересен двум клубам РПЛ

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    Российский вратарь Сослан Джанаев, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, интересен новичку российской Премьер-лиги «Сочи».

    Сослан Джанаев
    Сослан Джанаев

    При этом 32-летним футболистом интересуется еще один клуб чемпионата России в лице «Уфы», которая является для него альтернативным вариантом, передает «Чемпионат».

    Джанаев является воспитанником ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер поиграл за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин».

    Вторую половину прошлого сезона Сослан провел в клубе «Медзь», куда перешел в феврале на правах свободного агента. Всего в составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах, в которых пропустил 13 мячей. 0

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