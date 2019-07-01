Определились все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

США продолжает борьбу за трофей
globallookpress.com
В первой игре сборная Ямайки обыграла национальную команду Панамы со счетом 1:0. Голом в составе победителей отметился нападающий Даррен Мэттокс с 11-метровой отметки.
Соперником Ямайки в полуфинале турнира станет сборная США, которая встречалась с национальной командой Кюрасао. Матч завершился со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал полузащитник американской сборной Уэстон Маккенни, которому ассистировал Кристиан Пулишич.
Напомним, в другом полуфинальном матче турнира встретятся сборные Мексики и Гаити. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ состоится 8 июля. 0