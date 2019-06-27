Федерация футбола Австралии начала переговоры с Индонезийской футбольной ассоциацией о подготовке совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает Reuters.

Австралия и Индонезия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2034 globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

По данным источника, Индонезия согласилась на предложение австралийцев, так как ранее из борьбы за ЧМ-2034 вышел Таиланд, объяснив это своей неготовностью.

Ранее Австралия претендовала на проведение чемпионата мира 2022 года, но набрала всего один голос в первом туре и выбыла из дальнейшего голосования. В итоге право проведения турнира выиграл Катар.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года будет совместно проведан США, Канадой и Мексикой, а мировое первенство 2030 года может состоятся в Южной Америке или Восточной Европе. 0