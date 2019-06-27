СМИ: «МЮ» отказался от трансфера Магуайра

не будет подписывать защитника

Как сообщает Mirror, трансфер сорвался из-за слишком большой суммы, которую требует за игрока «Лестер».

«Лисы» хотят получить за Магуайра 113 миллионов евро (101 миллион сразу и 12 в виде бонусов). В то же время «Манчестер Юнайтед» готов был отдать максимум 67 миллионов.

Таким образом, единственным претендентом на Магуайра остается «Манчестер Сити». Пока неизвестно, захотят ли «горожане» платить такую сумму.

26-летний Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» летом 2017 года за 13,7 миллиона евро. 0