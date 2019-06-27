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    СМИ: «МЮ» отказался от трансфера Магуайра

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    «Манчестер Юнайтед» не будет подписывать защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

    Гарри Магуайр
    Гарри Магуайр

    Как сообщает Mirror, трансфер сорвался из-за слишком большой суммы, которую требует за игрока «Лестер».

    «Лисы» хотят получить за Магуайра 113 миллионов евро (101 миллион сразу и 12 в виде бонусов). В то же время «Манчестер Юнайтед» готов был отдать максимум 67 миллионов.

    Таким образом, единственным претендентом на Магуайра остается «Манчестер Сити». Пока неизвестно, захотят ли «горожане» платить такую сумму.

    26-летний Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» летом 2017 года за 13,7 миллиона евро. 0

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