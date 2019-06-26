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    Вратарь «Барселоны» перешел в «Валенсию»

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    «Валенсия» купила вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена.

    Яспер Силлессен
    Яспер Силлессен

    Сумма сделки составила 35 миллионов евро. 30-летний голкипер подписал с новым клубом контракт до 2023 года с отступными 80 млн евро.

    Силлессен защищал цвета «Барселоны» три сезона и в общей сложности провел 32 матча: 5 в чемпионате, 24 в Кубке Испании и 5 в Лиге чемпионов.

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