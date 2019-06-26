Вратарь «Барселоны» перешел в «Валенсию»

купила вратаря

Сумма сделки составила 35 миллионов евро. 30-летний голкипер подписал с новым клубом контракт до 2023 года с отступными 80 млн евро.

De los pies a la cabeza y con mucho estilo 🇳🇱🦇🧤...

¡¡¡YA LO TENEMOS AQUÍ!!! 👋🏼👋🏼

AFICIÓN, ¿le damos la bienvenida? ⤵️⤵️⤵️⤵️#AmuntValencia pic.twitter.com/626YJq0fCf — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 26 июня 2019 г.

Силлессен защищал цвета «Барселоны» три сезона и в общей сложности провел 32 матча: 5 в чемпионате, 24 в Кубке Испании и 5 в Лиге чемпионов.

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