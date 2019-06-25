«Дерби» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти»близок к тому, чтобы возглавить «Челси».

«Бараны» на своем официальном сайте выступили с заявлением, в котором заявили, что специалисту разрешили вести переговоры с «синими».

«Учитывая приближающуюся предсезонную подготовку у обоих клубов, надеемся, что сторонам удастся быстро завершить переговоры. Клуб в дальнейшем не намерен делать заявления на данную тему», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что «Челси» предварительно договорился с Лэмпардом о трехлетнем контракте, а Роман Абрамович пообещал не увольнять его два года.

Предполагается, что «Челси» выплатит «Дерби Каунти» компенсацию в размере 4 миллионов фунтов. 0