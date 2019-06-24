Кубок Африки-2019: ничья Туниса и Анголы, разгром от Мали

разошлись миром в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.

Встреча, которая прошла в городе Суэц, завершилась вничью — 1:1.

На 34-й минуте тунисскую сборную вывел вперед Юссеф Мсакни, который реализовал пенальти. Но на 73-й минуте Ангола сравняла счет благодаря голу Джалмы Кампуша.

В одной группе с Тунисом и Анголой также выступают Мали и Мавритания. Их матч в первом туре завершился победой Мали со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отличился Адама Траоре, еще по голу забили Абдулай Диаби и Мусса Марега. У Мавритании гол с пенальти на счету Моктара эль Хасена. 0