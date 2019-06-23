Федун назвал болельщиков «Спартака» «самой организованной массой»

Владелец «Спартака»подробнее рассказал о том, как планирует передать команду народу.

«Акционеры — неправильно. Акционерами они не будут. Я просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно.

Кто будет главным акционером? А кто избирал президентом мадридского "Реала" Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента.

"Реал" живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про "Барселону". Это нормальная практика. А болельщики "Спартака" — самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.

Кто будет вкладывать деньги? Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы "Спартак" был самодостаточным. Я буду болеть. Буду голосовать за нового президента. Почему я бросаю команду? Я народную команду отдаю народу.

Конечно, футбол мне не надоел. Просто двадцать лет находиться на одном и том же месте — это начинает вызывать раздражение всех уже.

Что касается стадиона, то кому он нужен без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам», — рассказал Федун в интервью «Комсомольской правде». 0