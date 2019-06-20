«Рубин» уступил «Нефтехимику», «Краснодар» не справился с «Чайкой»

Казанскийна клубной базе в Соцгороде провел товарищеский матч с

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Нижнекамска.

Автором первого мяча стал полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, отличившийся на 21-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Нефтехимика» Денис Макаров. На 74-й минуте полузащитник Павел Шадрин вывел вперед команду из Нижнекамска.

«Краснодар» на поле клубной академии провел товарищеский матч с «Чайкой» из села Песчанокопское.

Финальный свисток зафиксировал ничью со счетом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Вандерсон, отличившийся на 33-й минуте после передачи защитника Дмитрия Скопинцева. До перерыва форвард «Чайки» Александр Хохлачев сравнял счет. На 64-й минуте «быки» снова вышли вперед — пенальти реализовал нападающий Иван Игнатьев. В конце игры полузащитник Никита Чалый принес гостям ничью. 0