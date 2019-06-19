Стали известны потенциальные соперники тульского «Арсенала» по второму раунду отбора ЛЕ

Сегодня, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

По ее итогам соперника узнает тульский «Арсенал», который дебютирует в еврокубках в этом сезоне. «Канониры» благодаря высокому рейтингу чемпионата России попали в число сеяных.

Во втором раунде «Арсенал» может встретится с победителями следующих пар первого раунда: «Норчепинг» (Швеция) — «Сент-Патрикс» (Ирландия), «Нефтчи» (Азербайджан)- «Сперанца» (Македония), «Стьярнан» (Исландия) — «Левадия» (Эстония), «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан), «Краковия» (Польша) — «Дунайска Стреда» (Словакия).

Отметим, что сами матчи второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа. 0