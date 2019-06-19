ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЛето на все 315 миллионов. «Реал» порвал трансферный рынок
  • 10:00
    • «Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по новому контракту
  • 08:55
    • ЦСКА проявляет интерес к форварду сборной Алжира
  • 07:52
    • Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу, Перу одолел Боливию
  • 00:55
    • Моуринью намерен возглавить сборную
  • 00:43
    • Англия в меньшинстве уступила Франции на молодежном Евро
    Все новости спорта

    Стали известны потенциальные соперники тульского «Арсенала» по второму раунду отбора ЛЕ

    Жеребьевка Лига Европы Футбол России Арсенал Тула Календарь Лиги Европы
    Сегодня, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

    Футболисты тульского «Арсенала»
    Футболисты тульского «Арсенала»

    По ее итогам соперника узнает тульский «Арсенал», который дебютирует в еврокубках в этом сезоне. «Канониры» благодаря высокому рейтингу чемпионата России попали в число сеяных.

    Во втором раунде «Арсенал» может встретится с победителями следующих пар первого раунда: «Норчепинг» (Швеция) — «Сент-Патрикс» (Ирландия), «Нефтчи» (Азербайджан)- «Сперанца» (Македония), «Стьярнан» (Исландия) — «Левадия» (Эстония), «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан), «Краковия» (Польша) — «Дунайска Стреда» (Словакия).

    Отметим, что сами матчи второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лето на все 315 миллионов. «Реал» порвал трансферный рынок
  • 00:01
    •
  • Прогноз
  • Испания U21 — Бельгия U21
  • 2.90
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто реабилитируется перед болельщиками?
  • Испания U21 — Бельгия U21. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Кто из победителей первого тура будет сильнее?
  • Италия U21 — Польша U21. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Продолжит ли Колумбия свою успешную серию?
  • Колумбия — Катар. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Трансферный дайджест. 11-17 июняРасстанутся ли Неймар и ПСЖ, какой трансферный рекорд готов побить «МЮ», куда заманивают Видаля и другие трансферные новости последних дней 17/06/2019 в 21:550
  • 10:15
    • Стали известны потенциальные соперники тульского «Арсенала» по второму раунду отбора ЛЕ
  • 08:41
    • СМИ: Рабьо подписал контракт с «Ювентусом»
  • 08:24
    • Платини освобожден из-под стражи
    Маурицио Сарри Футбол Сарри и «Челси». Разворот на 180 градусов«Челси» был готов оставить тренера, но тот предпочел уйти в «Ювентус» Вчера в 00:420
  • Экспресс дня

  • Сможет ли чемпион Финляндии вернуть себе лидерство?
  • 2.51
    •
  • 08:08
    • Сборная США разгромила Гайану на Кубке КОНКАКАФ
  • 00:27
    • «Эвертон» хочет подписать форварда «Ювентуса»
  • 21:44
    • «Барселона» и «Валенсия» готовят обмен вратарями
    Луис Суарес и Эдинсон Кавани Футбол Уругвай ярко стартовал в Кубке Америки. Команда хочет взять титулСборная Уругвая начала турнир с разгромной победы 17/06/2019 в 14:300
  • 21:27
    • Румыния разгромила Хорватию на молодежном Евро
  • 21:14
    • «Милан» хочет отказаться от выступления в Лиге Европы
  • 20:55
    • Шарапова победила в первом матче с января
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие