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    Колумбия — Катар: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Колумбии Сборная Катара Календарь Кубка Америки-2019
    В четверг Колумбия постарается набрать 6 очков и закрепить за собой первое место в группе B Кубка Америки. Для этого ей нужно будет обыграть сборную Катара. Матч состоится в Сан-Паулу и начнется в 00:30 по московскому времени.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    «Кофейщики» одолели самого сложного соперника в своей группе — сборную Аргентины со счетом 0:2. Победа над Катаром гарантирует Колумбии путевку в плей-офф. Пока что команда уверенно подтверждает статус бронзового призера прошлого чемпионата, и если она продолжит играть в том же духе, то у нее будет возможность повторить успех или даже достичь лучшего результата.

    Катар все же сумел набрать первое очко на Копа Америка. Гости турнира отыгрались с 2:0 всего за 10 минут второй половины встречи с Парагваем, тем самым показав, что они не являются таким уж проходным соперником. В зависимости от того, как «бордовые» покажут себя против Колумбии, можно будет судить об их возможностях.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Линия представлена такими коэффициентами: 1.35 дают на победу Колумбии, 11.5 предлагают на успех Катара. Вариант с ничьей оценен коэффом 4.90.

    Прогноз на поединок Колумбия — Катар с коэффициентом 2.02 сделали представители LiveSport.Ru.

    Прямую трансляцию матча проведут каналы Матч ТВ и Матч Футбол. На сайте LiveCup.Run любители футбола смогут наблюдать за игрой в текстовом режиме. Там будет предложена статистика, составы и подробная информация о ходе поединка. 0

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