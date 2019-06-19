Колумбия — Катар: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

В четвергпостарается набрать 6 очков и закрепить за собой первое место в группе B Кубка Америки. Для этого ей нужно будет обыграть сборную. Матч состоится в Сан-Паулу и начнется в 00:30 по московскому времени.

«Кофейщики» одолели самого сложного соперника в своей группе — сборную Аргентины со счетом 0:2. Победа над Катаром гарантирует Колумбии путевку в плей-офф. Пока что команда уверенно подтверждает статус бронзового призера прошлого чемпионата, и если она продолжит играть в том же духе, то у нее будет возможность повторить успех или даже достичь лучшего результата.

Катар все же сумел набрать первое очко на Копа Америка. Гости турнира отыгрались с 2:0 всего за 10 минут второй половины встречи с Парагваем, тем самым показав, что они не являются таким уж проходным соперником. В зависимости от того, как «бордовые» покажут себя против Колумбии, можно будет судить об их возможностях.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

Линия представлена такими коэффициентами: 1.35 дают на победу Колумбии, 11.5 предлагают на успех Катара. Вариант с ничьей оценен коэффом 4.90.

Прогноз на поединок Колумбия — Катар с коэффициентом 2.02 сделали представители LiveSport.Ru.

Прямую трансляцию матча проведут каналы Матч ТВ и Матч Футбол. На сайте LiveCup.Run любители футбола смогут наблюдать за игрой в текстовом режиме. Там будет предложена статистика, составы и подробная информация о ходе поединка. 0