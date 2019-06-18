ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаБезвыходная ситуация. Продажа Погба разрушит планы Сульшера
  • 12:53
    • Платини задержан по делу о коррупции
  • 10:53
    • Сарри определился с главными целями на трансферном рынке
  • 09:36
    • «Рома» назвала восприятие фактов Тотти «далеким от реальности»
  • 08:48
    • СМИ: РПЛ передумает расширять лигу
  • 08:34
    • Нурмагомедов допустил возможность реванша с Макгрегором
    Все новости спорта

    Колосков не верит в виновность Платини

    УЕФА Между тем Скандалы
    Бывший вице-президент ФИФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал арест экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром — не знаю. Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах — странная.

    Мишель — достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

  • Платини задержан по делу о коррупции
  • Читайте по теме

    • Напомним, Мишель Платини сегодня был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Его подозревают в коррупции. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Двери в Лигу чемпионов закрываются? Россию напугали реформой
  • 11/06/2019 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • Англия U21 — Франция U21
  • 1.81
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоят ли румыны в игре с хорватами?
  • Румыния U21 — Хорватия U21. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Как стартуют фавориты Евро-2019 U21?
  • Англия U21 — Франция U21. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Что будет с результативностью в матче Боливия — Перу?
  • Боливия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол Сарри и «Челси». Разворот на 180 градусов«Челси» был готов оставить тренера, но тот предпочел уйти в «Ювентус» 00:420
  • 13:12
    • Колосков не верит в виновность Платини
  • 09:19
    • Неста возглавил «Фрозиноне»
  • 09:06
    • «Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс»
    Мурад Мусаев Футбол Лето «Краснодара»: Подготовка к дебюту в Лиге чемпионовВсе о подготовке к новому сезону ФК «Краснодар» Вчера в 02:010
  • Экспресс дня

  • Федерер отомстит Миллману за поражение на US Open
  • 4.25
    •
  • 08:23
    • Ямайка победила Гондурас на Золотом кубке КОНКАКАФ
  • 22:49
    • Карлссон заключил восьмилетний контракт с «Сан-Хосе»
  • 22:28
    • «Ростов» продлил контракт с Гацканом
    Николо Дзаньоло (слева) Футбол Молодежный Евро-2019: звездная Италия, новый форвард «Реала» и лучшие молодые вратариРассказываем, почему нельзя пропускать матчи молодежного чемпионата Европы в Италии 16/06/2019 в 21:050
  • 22:13
    • Великая завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию
  • 19:58
    • СМИ: «Ман Сити» договорился о переходе Канселу
  • 19:44
    • Экс-форвард «Анжи» находится на просмотре в «Рубине»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие