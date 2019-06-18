Колосков не верит в виновность Платини

Бывший вице-президент ФИФА и почетный президент РФСпрокомментировал арест экс-президента УЕФА

«Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром — не знаю. Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах — странная.

Мишель — достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мишель Платини сегодня был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Его подозревают в коррупции. 0