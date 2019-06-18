Итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки:
«Нымме Калью» (Эсония) — «Шкендия» (Северная Македония)
«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Арарат» (Армения) — АИК (Швеция)
«Астана» (Казахстан) — «Клуж» (Румыния)
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан)
«Слован Братислава» (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория)
«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)
«Шериф» (Молдавия) — «Сабуртало» (Грузия)
«Дюделанж» (Люксембург) — «Валлетта» (Мальта)
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Валюр» (Исладния) — «Марибор» (Словения)
«Дандолк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия)
ТНС (Уэльс) — Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) — «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова)
БАТЭ (Беларуссия) — «Пяст» (Польша)
Матчи состоятся 9/10 и 16/17 июля.
Завтра, 19 июня, пройдет жеребьевка второго раунда. 0