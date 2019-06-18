ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаБезвыходная ситуация. Продажа Погба разрушит планы Сульшера
  • 12:53
    • Платини задержан по делу о коррупции
  • 10:53
    • Сарри определился с главными целями на трансферном рынке
  • 09:36
    • «Рома» назвала восприятие фактов Тотти «далеким от реальности»
  • 08:48
    • СМИ: РПЛ передумает расширять лигу
  • 08:34
    • Нурмагомедов допустил возможность реванша с Макгрегором
    Все новости спорта

    Итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Жеребьевка Календарь Лиги чемпионов
    Сегодня, 18 июня, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов
    Итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов

    Результаты жеребьевки:

    «Нымме Калью» (Эсония) — «Шкендия» (Северная Македония)
    «Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия)
    «Арарат» (Армения) — АИК (Швеция)
    «Астана» (Казахстан) — «Клуж» (Румыния)
    «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)

    «Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан)
    «Слован Братислава» (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория)
    «Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)
    «Шериф» (Молдавия) — «Сабуртало» (Грузия)
    «Дюделанж» (Люксембург) — «Валлетта» (Мальта)

    «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)
    «Валюр» (Исладния) — «Марибор» (Словения)
    «Дандолк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия)
    ТНС (Уэльс) — Победитель предварительного раунда
    ХИК (Финляндия) — «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова)
    БАТЭ (Беларуссия) — «Пяст» (Польша)

    Матчи состоятся 9/10 и 16/17 июля.

    Завтра, 19 июня, пройдет жеребьевка второго раунда. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лето «Краснодара»: Подготовка к дебюту в Лиге чемпионов
  • Вчера в 02:01
    •
  • Прогноз
  • Англия U21 — Франция U21
  • 1.81
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоят ли румыны в игре с хорватами?
  • Румыния U21 — Хорватия U21. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Как стартуют фавориты Евро-2019 U21?
  • Англия U21 — Франция U21. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Что будет с результативностью в матче Боливия — Перу?
  • Боливия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Луис Суарес и Эдинсон Кавани Футбол Уругвай ярко стартовал в Кубке Америки. Команда хочет взять титулСборная Уругвая начала турнир с разгромной победы Вчера в 14:300
  • 15:50
    • Тульский «Арсенал» пролонгировал соглашение с защитником
  • 15:22
    • «Порту» близок к покупке Зе Луиша у «Спартака»
  • 15:07
    • «Боруссия» Д продлила контракт с главным тренером
    Мурад Мусаев Футбол Лето «Краснодара»: Подготовка к дебюту в Лиге чемпионовВсе о подготовке к новому сезону ФК «Краснодар» Вчера в 02:010
  • Экспресс дня

  • Федерер отомстит Миллману за поражение на US Open
  • 4.25
    •
  • 16:00
    • Итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов
  • 15:33
    • Александрова проиграла на старте турнира в Бирмингеме
  • 14:54
    • Бразилия — Венесуэла: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки
    Николо Дзаньоло (слева) Футбол Молодежный Евро-2019: звездная Италия, новый форвард «Реала» и лучшие молодые вратариРассказываем, почему нельзя пропускать матчи молодежного чемпионата Европы в Италии 16/06/2019 в 21:050
  • 13:27
    • УЕФА повысил категорию у Иванова и понизил у Безбородова
  • 13:12
    • Колосков не верит в виновность Платини
  • 13:57
    • Бенитес получил выгодное предложение из Китая
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие