Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко

Тульскийобъявил на своем официальном сайте о переходе нападающего «Динамо»

Соглашение форварда с «Динамо» истекает 30 июня текущего года, поэтому он перешел в стан «канониров» на правах свободного агента и подписал с «Арсеналом» контракт на два года.

32-летний Луценко выступал за «Динамо» с 2016 года.

В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Луценко выступал за «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию». 0