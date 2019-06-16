Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко

Евгений Луценко
«Арсенал»
Соглашение форварда с «Динамо» истекает 30 июня текущего года, поэтому он перешел в стан «канониров» на правах свободного агента и подписал с «Арсеналом» контракт на два года.
32-летний Луценко выступал за «Динамо» с 2016 года.
В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Луценко выступал за «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию». 0