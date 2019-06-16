Аргентина — Колумбия: счет матча 0:2, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

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Встреча группы B, которая прошла в Салвадоре, завершилась со счетом 0:2.

«Кофейщики» вышли вперед на 71-й минуте, когда Рохер Мартинес нанес великолепный удар в дальний угол с линии штрафной площади.

За четыре минуты до конца основного времени победную точку поставил Дуван Сапата, который в касание замкнул прострел Хефферсона Лермы.

Кубок Америки. Группа B. 1-й тур Аргентина — Колумбия — 0:2 Голы: Р.Мартинес, 71 (0:1). Д.Сапата, 86 (0:2)Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Саравия, Ди Мария (де Пауль, 46), Паредес, Ло Сельсо, Родригес (Писарро, 67), Месси, Агуэро (Суарес, 79)Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Хамес Родригес, Куадрадо (Лерма, 64), Барриос, Урибе, Фалькао (Д.Сапата, 81), Муриэль (Р.Мартинес, 14)Предупреждения: Фалькао, 19. Родригес, 42. Саравия, 52. Паредес, 55. Куадрадо, 60. Д.Сапата, 87. Лерма, 90+4

В следующем туре команда Колумбии проведет матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая. 0