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    «Бенфика» близка к покупке форварда «Реала»

    Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Португалия Бенфика Порту Райо Вальекано
    Нападающий «Реала» Гомес Рауль де Томас может продолжить карьеру в Португалии, сообщает O Jogo,

    Рауль де Томас
    Рауль де Томас

    Как утверждает источник, лиссабонская «Бенфика» ведет переговоры по 24-летнему испанцу. Клубы близки к завершению сделки. Ориентировочная сумма сделки должна составить 20 миллионов евро.

    Интерес к Де Томасу проявлял также «Порту». Однако «драконы» хотели арендовать игрока, в то время, как «Реалу» нужна прямая продажа — этим летом мадридцы уже потратили рекордные для себя 317 миллионов евро на новичков.

    В сезоне-2018/19 Рауль Де Томас играл в аренде за «Райо Вальекано». В 33 матчах Ла Лиги он забил 14 голов и сделал один ассист. 0

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