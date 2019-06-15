«Бенфика» близка к покупке форварда «Реала»

Нападающийможет продолжить карьеру в Португалии, сообщает O Jogo,

Как утверждает источник, лиссабонская «Бенфика» ведет переговоры по 24-летнему испанцу. Клубы близки к завершению сделки. Ориентировочная сумма сделки должна составить 20 миллионов евро.

Интерес к Де Томасу проявлял также «Порту». Однако «драконы» хотели арендовать игрока, в то время, как «Реалу» нужна прямая продажа — этим летом мадридцы уже потратили рекордные для себя 317 миллионов евро на новичков.

В сезоне-2018/19 Рауль Де Томас играл в аренде за «Райо Вальекано». В 33 матчах Ла Лиги он забил 14 голов и сделал один ассист. 0