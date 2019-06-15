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    Наставник ЦСКА отказался возглавить сборную Белоруссии

    Трансферы ЦСКА Сборная Белоруссии Евро-2020
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отклонил предложение возглавить сборную Белоруссии, утверждает Tribuna.com.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Также этот пост не принял бывший тренер БАТЭ Александр Ермакович.

    Отметим, поиски главного тренера начались после того, как белорусская федерация футбола и тренер национальной команды Игорь Криушенко приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

    Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством сборная Белоруссии заняла первое место в группе 2 лиги D Лиги наций и завоевала место в лиге C. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года команда потерпела четыре поражения в четырёх встречах. 0

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