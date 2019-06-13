Тарасов может продолжить карьеру в ФК «Сочи» или «Крыльях Советов»

Дмитрий Тарасов
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Кроме того, по информации издания, возможен вариант с отъездом игрока в Турцию.
У 32-летнего хавбека истек контракт с «Локомотивом». Соглашение не было продлено — игроку объяснили такое решение в том числе курсом на сокращение расходов.
Железнодорожников покинет большая группа возрастных игроков, в том числе из линии полузащиты — Владислав Игнатьев, Тарас Михалик, Мануэл Фернандеш, вероятно и Александр Коломейцев.
Также клуб расстанется с португальским форвардом Эдером. 0