Тарасов может продолжить карьеру в ФК «Сочи» или «Крыльях Советов»

Самарскиепроявляют интерес к экс-полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову, сообщает «Спорт-Экспресс»

Кроме того, по информации издания, возможен вариант с отъездом игрока в Турцию.

У 32-летнего хавбека истек контракт с «Локомотивом». Соглашение не было продлено — игроку объяснили такое решение в том числе курсом на сокращение расходов.

Железнодорожников покинет большая группа возрастных игроков, в том числе из линии полузащиты — Владислав Игнатьев, Тарас Михалик, Мануэл Фернандеш, вероятно и Александр Коломейцев.

Также клуб расстанется с португальским форвардом Эдером. 0