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    Тарасов может продолжить карьеру в ФК «Сочи» или «Крыльях Советов»

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    Самарские «Крылья Советов» и ФК «Сочи» проявляют интерес к экс-полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    Кроме того, по информации издания, возможен вариант с отъездом игрока в Турцию.

    У 32-летнего хавбека истек контракт с «Локомотивом». Соглашение не было продлено — игроку объяснили такое решение в том числе курсом на сокращение расходов.

    Железнодорожников покинет большая группа возрастных игроков, в том числе из линии полузащиты — Владислав Игнатьев, Тарас Михалик, Мануэл Фернандеш, вероятно и Александр Коломейцев.

    Также клуб расстанется с португальским форвардом Эдером. 0

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