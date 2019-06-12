«Лех» продлил аренду Жамалетдинова

Польскийпродлил аренду нападающегоеще на один сезон, сообщает FM Sports Agency.

Агент российского футболиста отметил, что у клуба из Познани по окончании срока аренды будет первоочередное право выкупа 22-летнего форварда.

«Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе". Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию, или продолжит карьеру в Польше, потому что у "Леха" будет первоочередное право выкупа.

Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов», — заявил агент футболиста.

В прошедшем сезоне в составе «Леха» Жамалединов провел семь матчей и забил один гол. 0