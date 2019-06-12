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    «Лех» продлил аренду Жамалетдинова

    Трансферы Футбол России ЦСКА
    Польский «Лех» продлил аренду нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова еще на один сезон, сообщает FM Sports Agency.

    Тимур Жамалетдинов
    Тимур Жамалетдинов

    Агент российского футболиста отметил, что у клуба из Познани по окончании срока аренды будет первоочередное право выкупа 22-летнего форварда.

    «Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе". Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию, или продолжит карьеру в Польше, потому что у "Леха" будет первоочередное право выкупа.

    Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов», — заявил агент футболиста.

    В прошедшем сезоне в составе «Леха» Жамалединов провел семь матчей и забил один гол. 0

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