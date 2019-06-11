Защитник «Лиона» перейдет в «Реал»

Главный тренер сборной Францииподтвердил, что защитникэтим летом перейдет в мадридский

«Два года назад Ферлан играл в Лиге 2 за "Гавр", а теперь будет играть в "Реале". Он может играть на любой позиции, и его прогресс ошеломляет», — цитирует Дешама AS.

Сумма сделки по Менди оценивается в 55 миллионов евро. Отмечается, что защитнику потребуется пройти повторное медицинское обследование для мадридского клуба, так как после первого у медиков «Реала» остались сомнения по поводу состояния бедра игрока.

«Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро. В этом сезоне футболист сыграл в 44 матчах за «Лион», забил три гола и отдал три голевые передачи. 0