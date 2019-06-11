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    Защитник «Лиона» перейдет в «Реал»

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что защитник «Лиона» Ферлан Менди этим летом перейдет в мадридский «Реал».

    Ферлан Менди
    Ферлан Менди

    «Два года назад Ферлан играл в Лиге 2 за "Гавр", а теперь будет играть в "Реале". Он может играть на любой позиции, и его прогресс ошеломляет», — цитирует Дешама AS.

    Сумма сделки по Менди оценивается в 55 миллионов евро. Отмечается, что защитнику потребуется пройти повторное медицинское обследование для мадридского клуба, так как после первого у медиков «Реала» остались сомнения по поводу состояния бедра игрока.

    «Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро. В этом сезоне футболист сыграл в 44 матчах за «Лион», забил три гола и отдал три голевые передачи. 0

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