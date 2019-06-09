Маскерано может вернуться в сборную Аргентины

Бывший полузащитникпосле встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциациирешил вернуться в сборную, сообщает Sport.es.

35-летний хавбек хочет принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в столице Перу Лиме с 26 июля по 11 августа.

На данный момент футболист выступает в чемпионате Китая за команду «Хэбэй Чайна Форчун». Клуб должен дать разрешение аргентинцу принять участие на турнире, где команды имеют право заявить трех игроков старше 23 лет.

​В составе национальной команды Маскерано сыграл 147 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Последний матч в составе сборной Аргентины он провел на ЧМ-2018 против сборной Франции​ (3:4). 0