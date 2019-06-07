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    Опубликован полный календарь РПЛ сезона 2019/2020

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    Стал известен полный календарь РПЛ сезона 2019/2020.

    Артем Дзюба и Себастьян Дриусси
    Артем Дзюба и Себастьян Дриусси

    Чемпионат России нового сезона начнется 13-14 июля 2019 года. Перед зимним перерывом 19 тур будет сыгран 8 декабря. Возобновится турнир 1 марта. Закончится чемпионат 17 мая 2020 года.

    Ключевые дерби первого тура: «Спартак» с ЦСКА сыграет в 6 туре 18 августа, «Спартак» — «Зенит» — 8 тур, 1 сентября, «Зенит» — ЦСКА — 15 тур, 3 ноября.

    Календарь и таблица РПЛ

    Полный календарь, таблица и результаты РПЛ 2019/2020 доступны на этой странице LiveSport.Ru. Для удобства просмотра можно кликнуть в календаре на название двух любых команд, все их матчи подсветятся. 0

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