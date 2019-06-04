Шансы увидеть Дзюбу в АПЛ минимальные, считает Аршавин

Бывший игрок лондонского «Арсенала»не верит в перспективу форварда «Зенита»продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Ранее Дзюба сообщил о желании продолжить карьеру в АПЛ.

«Шансы увидеть Дзюбу в АПЛ? Минимальные. Потому что он уже старый по футбольным меркам. Думаю, его не позовут команды из первой шестерки.

Если только Жорже Мендеш возьмет его в седьмую команду — в "Вулверхэмптон". В "Лестере" есть Варди, в "Вест Хэме" — Арнаутович.

Я не вижу смысла ему переходить в команду, которая не будет играть в еврокубках, если в "Зените" он может играть в Лиге чемпионов.

Плюс зарплата: чтобы получать столько же, сколько в "Зените", ему придется умножать в Англии на два, но ему никто такого предложения не будет делать. Поэтому шансы минимальны», — сказал Аршавин в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

30-летний нападающий в прошлом сезоне РПЛ в 27 матчах забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. 0