«Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Штутгарта»

заинтересован в приобретении полузащитника передает «Чемпионат».

«Сине-бело-голубые» проявляли интерес к аргентинцу ещё в 2017 году, однако тогда игрок выбрал вариант с переходом в Бундеслигу.

Сейчас же в связи с вылетом «Штутгарта» из высшего дивизиона цена на Аскасибара может упасть. Сам хавбек готов покинуть клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет 1 автогол и получил 10 желтых и 1 красную карточку. 0