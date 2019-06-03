ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола будет стремиться выиграть первую Лигу чемпионов с «Сити»Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?
  • 11:57
    • «Реал» видит в Эриксене замену Модричу
  • 11:44
    • «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Штутгарта»
  • 11:27
    • VAR будет использоваться в финальной части Лиги наций
  • 08:56
    • СМИ: Сарри в ближайшие сутки возглавит «Ювентус»
  • 08:27
    • «Ливерпуль» намерен предложить Клоппу новый контракт
    Все новости спорта

    «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Штутгарта»

    Зенит РПЛ Футбол России Футбол Германии Бундеслига Штутгарт Трансферы Календарь РПЛ
    «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Сантьяго Аскасибара, передает «Чемпионат».

    Сантьяго Аскасибар
    Сантьяго Аскасибар

    «Сине-бело-голубые» проявляли интерес к аргентинцу ещё в 2017 году, однако тогда игрок выбрал вариант с переходом в Бундеслигу.

    Сейчас же в связи с вылетом «Штутгарта» из высшего дивизиона цена на Аскасибара может упасть. Сам хавбек готов покинуть клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов.

    В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет 1 автогол и получил 10 желтых и 1 красную карточку. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона РПЛ: новый чемпион, старые проблемы
  • 28/05/2019 в 02:32
    •
  • Прогноз
  • Уругвай U20 — Эквадор U20
  • 5.50
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто будет сильнее в южноамериканской дуэли?
  • Уругвай U20 — Эквадор U20. Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Добьется ли Украина исторического результата?
  • Украина U20 — Панама U20. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Кто выиграет чисто африканское противостояние?
  • Сенегал U20 — Нигерия U20. Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финаловРеакция спортивных СМИ на победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов Вчера в 02:240
  • 12:27
    • «Автомобилист» подписал форварда «Динамо»
  • 12:13
    • Гризманн не знает, где продолжит карьеру
  • 11:13
    • «МЮ» предложил контракт Рабьо
    Йоханна Конта Теннис «Ролан Гаррос». Федерер, Надаль и Конта — в четвертьфинале, Севастова и Векич вылетелиОбзор восьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 22:370
  • Экспресс дня

  • Украина одолеет «проклятие» 1/8 финала
  • 4.08
    •
  • 09:12
    • Банега может покинуть «Севилью»
  • 08:43
    • Усик: Джошуа в реванше разберется с Руисом
  • 23:52
    • Франция победила в товарищеском матче с Боливией
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» и вышел вперед в серииСчет в серии стал 2:1 в пользу «Брюинз» Вчера в 07:400
  • 22:39
    • Гол Роналду в ворота «МЮ» назван лучшим в Лиге чемпионов-2018/19
  • 19:14
    • Надаль уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:56
    • «Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие