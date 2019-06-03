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    Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

    Фиорентина Интер Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Экс-наставник «Интера» Лучано Спаллетти может заменить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера «Фиорентины».

    Лучано Спаллетти
    Лучано Спаллетти

    По информации издания TMW, специалист является первым кандидатом в списке американского миллиардера Рокко Коммиссо, который в ближайшее время может быть объявлен новым владельцем клуба.

    Также в числе возможных сменщиков Монтеллы называются экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и бывший наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

    По итогам завершившегося чемпионата Италии Спаллетти завоевал с «Интером» путевку в Лигу чемпионов, однако по окончании сезона был уволен с должности главного тренера.

    «Фиорентина» в минувшем сезоне серии А остановилась на 16-м месте. 0

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