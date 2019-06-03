Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

Лучано Спаллетти
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По информации издания TMW, специалист является первым кандидатом в списке американского миллиардера Рокко Коммиссо, который в ближайшее время может быть объявлен новым владельцем клуба.
Также в числе возможных сменщиков Монтеллы называются экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и бывший наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо.
По итогам завершившегося чемпионата Италии Спаллетти завоевал с «Интером» путевку в Лигу чемпионов, однако по окончании сезона был уволен с должности главного тренера.
«Фиорентина» в минувшем сезоне серии А остановилась на 16-м месте. 0