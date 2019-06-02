Моуринью: В финале ЛЧ уровень игры был низким

оценил финальный матч Лиги чемпионов между(0:2).

«Полузащитники "Ливерпуля" выстраивались прямо перед защитниками. Не думаю, что Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо и Милнер приближались к атакующей тройке. Они действовали прагматично и были надежны в защите.

Также думаю, что, если бы этот матч был не финалом Лиги чемпионов, а игрой АПЛ или финальной встречей Кубка Англии, все бы согласились, что он не был достаточно хорошим. Да, так как это был финал Лиги чемпионов, в нем был эмоциональный накал, но уровень игры был низким.

"Тоттенхэм" должен быть разочарован, команда Почеттино способна на большее. В такие моменты нужно демонстрировать свою лучшую игру», — цитирует Моуринью beIN Sports. 0