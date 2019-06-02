«Ливерпуль» заработал более 110 миллионов евро в этой Лиге чемпионов

в финальном поединке Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в шестой раз стал обладателем этого трофея, обыграв(2:0).

Для «красных» прошедший турнир также стал самым успешным с финансовой точки зрения. Суммарно, клуб заработал более 110 миллионов евро.

На групповом этапе Ливерпуль заработал 32,5 миллиона, в плей-офф раунде еще 37,5 миллионов, а за победу в финале — 4 миллиона. Также мерсисайцы получили исторический бонус от УЕФА в размере 23 миллионов, призовые за будущее участие в Суперкубке УЕФА — 3,5 миллиона. Еще 12,6 миллионов «Ливерпуль» заработал с помощью маркетингового пула.

«Тоттенхэм», несмотря на поражение, заработал на участии в ЛЧ лишь на полтора миллиона меньше. 0